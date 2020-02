Sanremo è finito, grazie a dio (Di domenica 9 febbraio 2020) (foto: Daniele Venturelli/Getty Images) Una settimana di Sanremo ci debilita più del crack: è divertente ma ci fa male. Per fortuna che è finito. Ieri sera, a un’ora dalla fine del Festival, Fiorello ricordava i cantanti morti, chiamava standing ovation per riattivare la circolazione del sangue e evitare piaghe da decubito del pubblico, cantava con e senza autotune, prendeva tempo. La scaletta-mondo prevedeva ancora momenti imperdibili: Leotta cantare Ciuri Ciuri su base di Lose Yourself di Eminem (o il femminismo delle crostate al mandarino della nonna o il bagaglino: non ha mezze misure), il ballerino in sedia a rotelle, l’omaggio a Alberto Sordi, il medley dei Queen, Sabrina Salerno travestita da Sabrina Salerno, i Gente de zona per far ballare i superstiti, il discorso del sindaco, i colpi di tosse, i cellulari scarichi, la pazienza finita. A un certo punto, verso le due di notte, ... wired

VanityFairIt : Poco importa se sia finito a orari improponibili, questo festival ci è proprio piaciuto #sanremo2020… - ilfoglio_it : A #Sanremo2020 #Diodato ha cantato l'irreparabilità dell'amore quando finisce, e il Festival è finito in un patetic… - vladiluxuria : Ecco dov’è finito il mio completino a Muccassassina del 1993: #ElettraLamborghini ridammi il vestito!!!! #Sanremo70 #Sanremo -