Sanremo 2020, il premio Tim Music: ecco a chi è stato assegnato (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020, il premio Tim Music: ecco a chi è stato assegnato Vincitore Il premio Tim Music per l’edizione 2020 del Festival di Sanremo è stato assegnato a Francesco Gabbani, con Viceversa. Tutti i premi del Festival di Sanremo 2020, da Mia Martini a Lucio Dalla Sanremo 2020, il premio Tim Music: cos’è e come funziona Per l’edizione 2020, Tim è lo sponsor ufficiale del Festival di Sanremo per il quarto anno di fila e, per tale occasione, l’operatore di telefonia più gettonato in Italia ha deciso d’interagire assegnando un premio al brano più ascoltato via streaming. Tale premio verrà consegnato al brano in gara più ascoltato sulla piattaforma di Tim Music durante i giorni del Festival. Tutto sul Festival di Sanremo 2020: cantanti, canzoni, conduttori, conduttrici, ospiti Di fatto, durante le cinque giornate di Sanremo, tutti gli utenti hanno potuto ... tpi

