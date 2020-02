Roma, allarme difesa. A quando risale l’ultima gara chiusa senza subire gol (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, la crisi difensiva certificata dai numeri. I ragazzi di Fonseca non mantengono la porta inviolata dal 6 dicembre contro l’Inter La crisi difensiva che sta affrontando la Roma è lo specchio del momento giallorosso. Sono troppi i gol subiti nelle ultime settimane dalla squadra di Paulo Fonseca, che da ormai due mesi non mantiene più la porta inviolata. Era il 6 dicembre, un venerdì, quando si giocò Inter-Roma a San Siro. La gara terminò con un equilibrato 0-0. Da quel momento almeno una rete a partite subita dai capitolini. Otto partite complessive in cui Pau Lopez è stato trafitto la bellezza di 15 volte. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Corriere : Era falsa la notizia della sassaiola anti- cinesi: denunciato un prof - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha visitato a sorpresa l'istituto Manin a #Roma, da molti considerato la… - giusmo1 : Nessuna sassaiola contro i cinesi a Frosinone, prof denunciato per procurato allarme -