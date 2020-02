Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 9 febbraio 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Torna domenica 9 febbraio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 9 febbraio 2020 Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto la conduttrice approfondirà alcuni temi caldi che sono attualmente al centro del Grande Fratello Vip, ad esempio il presunto tradimento di Pietro Delle Piane nei confronti di Antonella Elia. Inoltre Nina Moric tornerà in studio per raccontare tutta la sua verità sul “caso” Luigi Mario Favoloso. Infine Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori risponderanno insieme a Valeria Marini. Live Non è la D’Urso streaming Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla ... cubemagazine

trash_italiano : RAGAZZI MA ORA PARTE UNO SPECIALE DI LIVE - NON È LA D’URSO CON LA REDAZIONE DI SKY NELLE SFERE VERO? #Sanremo2020 - trash_italiano : Quindi non andrete a Live - Non è la d'Urso? #Sanremo2020 - trash_italiano : MI AMMAZZA @carmelitadurso CHE GUARDA IL TRASH DI #SANREMO2020 E MANDA LA LIMOUSINE BRANDIZZATA LIVE - NON È LA D’URSO ???? -