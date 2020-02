Lazio, Inzaghi: “Rigore per il Parma? Ce n’era prima uno per noi” (Di domenica 9 febbraio 2020) Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky la tensione dei minuti finali con la panchina del Parma e con il tecnico ducale D'Aversa, che ha protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore su Cornelius: "La Lazio ha meritato, c'era un rigore più netto a nostro favore sul tiro di Correa con l'entrata di Darmian, non c'è nessun'altro commento da fare". fanpage

stravin81_ssl : RT @sandro_rosco: 2 anni fa Lazio DISINTEGRATA da decine di torti arbitrali —> Inzaghi piangina Quest’anno invece è tornata calciopoli #M… - BitcoinItaliana : RT @SportsbookBTC: Inzaghi: 'Lazio deserved the win' - CorSport : #Lazio, #Inzaghi: 'Classifica sempre più bella. Pronti a lottare' -