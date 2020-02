Lamorgese:decreti sicurezza da cambiare

"Penso che ivadano cambiati perché ci sono state delle osservazioni della presidenza della Repubblica. Potremmo valutare insieme alle altre forze della maggioranza per poter procedere ad altri mutamenti". Così il ministro dell'Interno Luciana, ospite da Fazio, su Rai2. Sui migranti:"L'instabilità in aumento in Libia incide sui flussi. Serve una politica Ue di supporto,perché l'Italia non può ospitare tutti e le Ong non possono muoversi senza coordinamento". L'emergenza in Italia? "Il lavoro".(Di domenica 9 febbraio 2020)