La stella di David sulla porta di casa di Marcello Segre (Di domenica 9 febbraio 2020) Una stella di David è stata tracciata a Torino sulla porta di casa di Marcello Segre, una figura molto conosciuta nel mondo del volontariato subalpino. La Digos ha avviato degli accertamenti. Segre è presidente dell’Associazione italiana ‘Cuore e rianimazione Lorenzo Greco onlus’. L’abitazione è in una palazzina del quartiere Cit Turin. La svastica sulla porta di casa di Marcello Segre Anche la scritta ‘Jude’ è stata tracciata a Torino sulla porta di casa di Segre. A intervenire nell’occasione anche la pagina delle 6000 Sardine, che ha raccontato come Segre abbia combattuto al loro fianco in questi tre mesi: E’ successo di nuovo e questa volta a Marcello, una Sardina, una persona che ogni giorno degli ultimi 3 mesi si è battuta al nostro fianco, offrendosi con passione ed energia. Quella è la sua porta di casa, l’ha trovata così questa mattina, ... nextquotidiano

repubblica : Una stella di David sulla porta di casa, è l'ennesimo episodio a Torino [aggiornamento delle 13:30] - Corriere : Torino, stella di David sulla porta di casa di Marcello Segre - fattoquotidiano : Torino, stella di David tracciata su un portone: “Gesto che svilisce il valore della comunità” -