Inter Milan, derby da tutto esaurito: si va verso i 75.000 (Di domenica 9 febbraio 2020) Inter Milan, si va verso il tutto esaurito a San Siro: quinta partita per i nerazzurri oltre i 70.000 spettatori Sarà un derby tutto esaurito. Una partita che attendono in moltissimi a Milano, a San Siro questa sera ci saranno ben 75.000 spettatori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarà la quinta partita dell’anno oltre i 70.000 paganti per l’Inter: l’effetto Conte e i risultati ottenuti hanno riportato l’entusiasmo in casa nerazzurra. Presenti anche Mancini e Vialli in tribuna, ma anche i commissari tecnici di Danimarca e Olanda. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - AndreaBricchi77 : Quando #Conte dice che il #Milan vale molto di più dei punti che ha in classifica non sta dicendo: “Dobbiamo preocc… - Gazzetta_it : #InterMilan, lo #spread dei #fatturati più alto della storia: +159 milioni per i nerazzurri. Fino al 2016 i rossone… -