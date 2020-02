Gol De Vrij – Estasi Inter, rimonta completata: è 3-2 [VIDEO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Gol De Vrij – Pazzesco quanto sta accadendo a San Siro. Dopo aver raggiunto il pari, l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato: ci ha pensato De Vrij su calcio d’angolo, mandando in Estasi i tifosi nerazzurri. A nulla sono servite le reti di Rebic ed Ibrahimovic, gli uomini di Conte hanno rimontato con Brozovic, Vecino e il difensore ex Lazio. In basso la rete del vantaggio. #DeVrij mamma miaaaaa #Intermilan 3-2 pic.twitter.com/mCN4Xl0zYW — Nicola S © 2020 (@nicolasavoia) February 9, 2020 L'articolo Gol De Vrij – Estasi Inter, rimonta completata: è 3-2 VIDEO CalcioWeb. calcioweb.eu

