Gian Domenico Caiazza: "Il lodo Conte bis sulla prescrizione? Incomprensibile. Bisogna abrogare la riforma Bonafede" (Di domenica 9 febbraio 2020) “Avete presente la tessera punti che danno al supermercato? Ecco, una cosa del genere”. È il ritratto, impietoso, che l’avvocato Gian Domenico Caiazza ha fatto in un recente intervento del lodo Conte bis. Il meccanismo farraginoso messo a punto da Pd, M5s e LeU per modificare la riforma Bonafede sulla prescrizione è considerato “una soluzione Incomprensibile” dal presidente dell’Unione delle camere penali italiane: “Certamente non esiste nulla di analogo sulla faccia della terra. Dicono sia stata fatta una mediazione, ma non mi pare sia così. Non si rimedia al danno che subisce l’imputato condannato in primo grado, costretto ad attendere per chissà quanto tempo il processo d’appello”, spiega ad HuffPost. Per Caiazza l’unica strada praticabile è l’abrogazione, o almeno la ... huffingtonpost

