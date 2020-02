Furto in un bar, ricettazione e favoreggiamento: 4 denunce a Limatola (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIn Limatola (BN), militari del Comando Stazione Carabinieri di Dugenta (BN) deferivano in stato di libertà un pregiudicato 48enne della provincia di Caserta per Furto con destrezza poiché si accertava che lo stesso aveva asportato un portamonete all’interno di un bar. Nella stessa operazione, sono stati denunciati un pregiudicato 42enne del luogo per ricettazione in quanto veniva trovato in possesso di un telefono cellulare che era stato denunciato oggetto di Furto e due pregiudicati, di anni 26 e 30, entrambi della provincia di Caserta per favoreggiamento personale. L'articolo Furto in un bar, ricettazione e favoreggiamento: 4 denunce a Limatola proviene da Anteprima24.it. anteprima24

