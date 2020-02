Exor e Covea, colloqui in corso per la cessione di PartnerRe (Di domenica 9 febbraio 2020) Exor tratta con Covea per la cessione di PartnerRe, gruppo assicurativo americano. Si tratterebbe di un’operazione da nove miliardi di dollari. colloqui in corso tra Exor e i francesi di Covea per la cessione di PartnerRe, gruppo assicurativo americano. La notizia, rilanciata in Italia da il Sole 24 Ore, ha trovato conferme con una nota ufficiale nella quale vengono confermati i rapporti tra le parti. Al momento non sono noti i dettagli dell’operazione, che potrebbe concludersi positivamente nelle prossime settimane. Exor, colloqui con i francesi di Covea per la cessione di PartnerRe Le indiscrezioni rilanciate da il Sole 24 Ore hanno trovato conferme nelle ultime ore con un comunicato diramato da Exor che ha confermato i clloqui in esclusiva con Covea per la cessione di PartnerRe. Stando a quanto riferito dal quotidiano, Covea avrebbe messo sul piatto ... newsmondo

