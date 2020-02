Droni e telecamere per combattere l’epidemia (Di domenica 9 febbraio 2020) Ancor prima che il nuovo coronavirus contagiasse i primi cittadini e mietesse le prime vittime, prima delle drastiche misure attuate da Pechino per contrastare l’epidemia del 2019-n-Cov e prima del quasi isolamento autoimposto al Paese dal presidente Xi Jinping, la Cina utilizzava già le tecnologie di ultima generazione per controllare che all’interno della società tutto filasse liscio. In un momento del genere, con le strade vuote e le chiare direttive governative a limitare al minimo i rapporti tra persone contagiate, il Dragone si affida a maggior ragione agli occhi elettronici. Facile intuirne il motivo: assicurarsi che nessuno infranga la legge. Dal momento che il rischio di prendersi il coronavirus è altissimo, sopratutto nella “città infetta” di Wuhan, il personale di sicurezza in carne e ossa si è affidato a Droni e telecamere. I robot, immuni a malattie e agenti ... it.insideover

