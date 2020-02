Controlli movida a Ischia e Procida: cinque persone denunciate (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Servizio straordinario disposto dal comando provinciale di Napoli per i carabinieri della compagnia di Ischia che in questo fine settimana hanno setacciato le strade della movida ischitana e di Procida. cinque le persone denunciate, 67 quelle controllate e varie le contravvenzioni al codice della strada notificate. Sull’isola di Ischia una donna 22enne di Forio è stata denunciata per detenzione a fini di spaccio di droga perché nascondeva negli slip cinque grammi di hashish. I carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione dove hanno trovato altri 12 grammi della stessa sostanza stupefacente e vario materiale per il confezionamento. Un 46enne è stato invece denunciato perché i carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti previsti dalla legge. Stessa sorte per altre tre persone ... anteprima24

