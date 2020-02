Cimbri Paperone della finanza A Messina quasi 5,74 milioni (Di domenica 9 febbraio 2020) In un mondo che cambia costantemente, il mito del lavoro in banca si è un po’ appannato anche in Italia, complice il progressivo taglio dei costi e dei posti di lavoro attuato da tutti i principali gruppi del comparto per far fronte agli effetti dei bassi tassi d’interesse, delle esigenze di pulizia di bilancio e della modesta crescita economica. In media un bancario guadagna potendo in alcuni casi arrivare anche a 114,2 volte. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

amperrino : Cimbri Paperone della finanzaA Messina quasi 5,74 milioni - Affaritaliani : Cimbri Paperone della finanza A Messina quasi 5,74 milioni - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Stipendi d'oro, Cimbri 'Paperone' della finanza. A Messina quasi 5,74 milioni -