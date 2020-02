Barba è raggiante: “Sentiamo l’obiettivo avvicinarsi sempre di più” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – Esordio in maglia Benevento per Federico Barba, colpo di mercato invernale giallorosso. L’ex Chievo e Real Valladolid ha iniziato da terzino sinistro per poi proseguire al centro della difesa dopo l’espulsione di Volta. Il commento non può che essere entusiasta : “Spero di festeggiare tra qualche mese con i miei compagni, nella vita ci vuole umiltà ma non sono nel calcio, è così in tutte le professioni. Venire a Benevento è stata una scelta voluta da parte di tutti, sia da me che dal club. Alla richiesta dei giallorossi ho detto di sì facilmente”, ha dichiarato ai microfoni di Dazn. “Sono felice di aver partecipato a una vittoria così sofferta, è difficile entrare in un gruppo che è una macchina perfetta perché è difficile migliorare questo Benevento” La serie A dopo la vittoria del Marulla è ancora più ... anteprima24

