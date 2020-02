Alvino: «Cosa diranno adesso Nicchi e Rizzoli?» (Di domenica 9 febbraio 2020) Non cista il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino che ha pubblicato un post con chiaro riferimento all’incredibile rigore negato al Napoli dall’arbitro Giua. Come ha detto anche il ds del Napoli Giutoli, si può vncere o perdere, ma se esiste il Var è inconcepibile che l’arbitro non vada a rivedere l’azione #NapoliLecce abbiamo oltrepassato il limite… al netto della prestazione siamo al 15esimo rigore negato. L’intervento della @sscnapoli è d’obbligo! pic.twitter.com/5pA5jvl43u — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 9, 2020 L'articolo Alvino: «Cosa diranno adesso Nicchi e Rizzoli?» ilNapolista. ilnapolista

