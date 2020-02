Verona Juventus 0-0 LIVE: gol di Kumbulla, Massa annulla per offside (Di sabato 8 febbraio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Bentegodi, Hellas Verona e Juventus si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Juventus 1-0 MOVIOLA 1′- “Via” al Bentegodi! E’iniziata Verona-Juventus! 7′- Occasione per il Verona con un calcio piazzato di Veloso: stacco di Gunter ma palla alta. 10′- Palla bassa di Borini per Pessina, che però non riesce a tirare. 11′- Gran botta di Faraoni e altrettanto buon riflesso di Szczesny. 12′- Pessina al volo e deviazione di tacco di Rrahmani, con la sfera che finisce fuori di pochissimo. 18′- Ancora Verona in attacco con Borini, ma il suo diagonale si ... calcionews24

juventusfc : KICK-OFF | ??| #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Tutti insieme ai nostri ragazzi! LIVE MATCH ?? - juventusfc : I facts pre gara più importanti per arrivare pronti a #VeronaJuve ?? #InNumbers ?? - forumJuventus : #VeronaJuve, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Douglas Costa Ronaldo e Dybala. Sulla fascia d… -