Una presentazione con due vescovi, successo per il libro di Preziosi (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Stupore per la bellezza“. E’ l’esclamazione che più di ogni altra, ieri, s’è ascoltata dalla bocca degli astanti; quella che più s’è riconosciuta nei loro occhi. L’occasione: la presentazione, in una colma Aula Madonna delle Grazie del Seminario di Benevento, del libro “Indimenticabile. I 33 giorni di papa Luciani”, di Antonio Preziosi, giornalista, scrittore e direttore di Rai Parlamento. L’incontro, realizzato con il supporto dell’Istituto Superiore Scienze Religiose ‘San Giuseppe Moscati’ di Benevento, moderato dal direttore, Don Leonardo Lepore, ha potuto beneficiare dei saluti istituzionali del vicesindaco di Benevento, Maria Carmela Serluca, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, e degli interventi di Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di ... anteprima24

