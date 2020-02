Tumore al seno, sintomi iniziali: chi rischia di più secondo i medici (Di sabato 8 febbraio 2020) Alcuni geni predicono il rischio della formazione di metastasi per quanto riguarda il cancro al seno. La novità è che una ricerca sostenuta dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Un risultato importante, frutto del lavoro dell’Istituto Europeo di Oncologia e dell’Università di Milano. Una scoperta notevole, che con ogni probabilità permetterà la personalizzazione delle terapie a seconda della probabilità di comparsa di tali metastasi. Un passo in avanti cruciale, visto che le cellule di un Tumore non sono tutte uguali. A quanto pare la maggior parte di loro si divide un certo numero di volte per poi arrestarsi. Altre invece continuano a farlo promuovendo così sia l’aumento della massa tumorale sia la diffusione delle metastasi. L’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) definisce così le cellule staminali del cancro, oggetto di studio e di ... velvetgossip

