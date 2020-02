Superluna, come e quando vedere la prima del 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo la prima eclissi lunare, arriva anche la Superluna: ecco come e quando vederla Nella notte tra l’8 ed il 9 febbraio, ci sarà la prima Superluna. L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, ha spiegato che sarà soltanto la prima di quattro che vedremo durante questo 2020. Le prossime ci saranno a Marzo, … L'articolo Superluna, come e quando vedere la prima del 2020 proviene da www.inews24.it. inews24

