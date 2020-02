Sfruttiamo al massimo Wi-Fi Bridge su smartphone Huawei per migliorare la connessione (Di sabato 8 febbraio 2020) C'è una funzione davvero utile per i possessori di uno smartphone Huawei che evidentemente è molto sottovalutata. In questo periodo si parla tanto della distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 a bordo di questi device, come abbiamo avuto modo di notare in mattinata su OptiMagazine a proposito delle ultime notizie sul cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Tuttavia, ci sono altri aspetti che devono essere presi in considerazione e che, al contempo, potrebbero migliorare non poco il modo in cui siamo soliti utilizzare un device, come nel caso caso di Wi-Fi Bridge. Come sfruttare Wi-Fi su smartphone Huawei Non tutti sanno che tramite Wi-Fi Bridge sia possibile estendere l'area di copertura della rete Wi-Fi attuale. Sostanzialmente, non dovrete fare altro che ricevere il segnale esistente, quindi ritrasmetterlo tramite il vostro smartphone, amplificandolo per coprire la vostra casa. ... optimaitalia

GioPao9 : Sfruttiamo al massimo Wi-Fi Bridge su smartphone #Huawei per migliorare la connessione - OptiMagazine : Sfruttiamo al massimo Wi-Fi Bridge su smartphone Huawei per migliorare la connessione - summerofciuccio : @TizziRadrizzani Noi sfruttiamo al massimo il mononeurone ma possiamo fare solo 1 cosa alla volta comunque -