SANREMO: Morgan e Bugo sono arrivati alle mani. Ecco dove e quando. (Di sabato 8 febbraio 2020) I rapporti tra Morgan e Bugo ormai erano ai ferri corti da un bel p di tempo. Sicuramente dai problemi avuti durante le prove della terza serata, quella delle cover. Tirava già una brutta aria dalla sera prima di quella che poi ha visto naufragare la loo esibizione con l'abbandono di Bugo dal palco. Com'è stato reso noto da alcuni giornali, i due avrebbero in un primo momento iniziato una discussione verbale che si è trasformato in un vero e proprio scontro fisico. Continua… Lo choc sta nel fatto che i due fino a qualche giorno prima del grave episodio, si definivano ottimi amici complimentandosi a vicenda l'un l'altro anche in pubblico con dichiarazioni di stima reciproca. Ma, dopo le prove della serata delle cover è crollato tutto e stando alle dichiarazioni da parte dell staff di Bugo, le cose sono andate così: "Il problema nei duetti è che hanno provato male e tardi perché ci ... howtodofor

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - Enzo_Miccio : Inizia a diventar divertente Sanremo a quest’ora! Bisogna ringraziare Bugo la cui fuga ci ha salvato la vista dall’… - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' -