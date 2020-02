Sanremo, al via la finaleLa classifica provvisoria (Di sabato 8 febbraio 2020) (Adnkronos) – Inizio in grande stile per la serata finale di , che si è aperta con l’entrata in scena, dalla scalinata del teatro, della banda dei Carabinieri che suona l’Inno di Mameli, e tutto il pubblico dell’Ariston in piedi a cantare e a renderle omaggio. “Un simbolo che unisce tutta l’Italia”, è la presentazione di Amadeus. Il pubblico canta, molti hanno la mano sul cuore mentre la banda suona diretta dal maestro Massimo Martinelli. La finale è cominciata. Poi . Sul gradino più alto del podio in questo momento c’è Diodato seguito da…. e da Francesco Gabbani. E’ Mara Venier la prima a scendere le scale rigorosamente scalza come promesso. La conduttrice si è tolta le scarpe prima di percorrere la scalinata del teatro e arrivare sul palco da Amadeus. In smoking ‘total black’, è stata accolta dal padrone di ... meteoweb.eu

giovannivernia : La dignità, l’ironia, il garbo di Vincenzo Mollica. Queste sono le cose che dovrebbero risaltare di più da questo… - LucaDondoni : #Sanremo2020, Morgan a Bugo: “Grazie a me sei su questo palco”. E la coppia scoppia - La Stampa - giusmo1 : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' -