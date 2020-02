Sanremo 2020 vincitore: riassunto Finale, classifica, esibizioni e ospiti (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 vincitore. Il 70° Festival della Canzone Italiana si è concluso con il quinto e ultimo appuntamento sabato 8 febbraio, condotto dal direttore artistico Amadeus insieme a Mara Veier, DilettaLeotta, Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella quinta serata tra cronaca, esibizioni, ospiti, classifica Finale e chi è il vincitore. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2020 Finale riassunto: la gara Dopo la sigla iniziale è cominciata la gara della Finale. Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2020 si sono esibiti tutti e 23 i Big nel loro brano in gara. La 24° canzone Sincero di Bugo e Morgan è stata squalificata nella quarta puntata per via del cosìdetto BugoMorgan-gate. Le votazioni sono avvenute con sistema misto: del pubblico tramite Televoto 34%, della Giuria della Sala Stampa 33% e della Giuria d’Onore 33%. ... cubemagazine

