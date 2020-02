Sanremo 2020 : Piero Pelu scippa una signora (Di domenica 9 febbraio 2020) Piero Pelu sale sul palco dell’Ariston mostrando sul petto la frase della sua canzone e corre tra la platea per una ondata di energia a Sanremo 2020 Piero Pelù è sicuramente l’animo più rock di questo Sanremo 2020. Un cantante che negli anni non ha mai tradito il suo genere e che per la prima … L'articolo Sanremo 2020 : Piero Pelu scippa una signora è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -