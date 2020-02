Sanremo 2020, la scaletta della finale del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, la scaletta della finale del Festival È arrivata la finale del Festival di Sanremo 2020: questa sera, 8 febbraio, va in onda l’ultimo appuntamento con la kermesse giunta alla settantesima edizione e condotta da Amadeus. Qual è la scaletta di stasera? Dopo la clamorosa esclusione di Bugo e Morgan, che ieri non hanno completato la loro esibizione, nel corso della finale torneremo ad ascoltare i 23 Big ancora in gara. I tre più votati della serata si sfideranno in un nuovo televoto per decretare il vincitore di Sanremo 2020. Per l’occasione al fianco di Amadeus ci saranno ben 4 co-conduttrici: Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier. Sanremo 2020, gli ospiti della finale del Festival In apertura di serata Leo Gassmann, vincitore della categoria Nuove Proposte, che eseguirà il suo brano Vai bene così. Tornano poi come sempre i due ... tpi

