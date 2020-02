Sanremo 2020, la finale: sul palco la Venier, tra gli ospiti De Sica e Antonacci (Di sabato 8 febbraio 2020) I motori sono caldi. Sanremo 2020, forte del record di ascolti, arriva alla finale. Attesa per la proclamazione del vincitore di questa 70esima edizione del festival della canzone italiana. Con Amadeus sul palco dell’Ariston ci saranno ancora Fiorello e Tiziano Ferro, oltre alle co-conduttrici Francesca Sofia Novello, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Mara Venier.La scaletta della serata, oltre alle esibizioni dei Big in gara, prevede ospiti e momenti di intrattenimento. Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi arrivano all’Ariston per presentare il film “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi (nelle sale dal 20 febbraio). Tra gli attori attesi all’Ariston anche Cristiana Capotondi ed Edoardo Pesce, protagonisti rispettivamente della fiction “Bella da morire” e del film di Luca Manfredi “Permette? ... huffingtonpost

