Sanremo 2020, guadagni e compensi Amadeus, Fiorello, Tiziano Ferro, ospiti e vallette. Un budget mostruoso (Di sabato 8 febbraio 2020) Stasera va in scena la serata conclusiva di un Festival di Sanremo fra i più seguiti degli ultimi due decenni. Un Festival che è costato tanto ma che ha anche portato tanti soldi enelle casse della Rai che dunque ha avuto ragione nell’osare un po’ di più sul fronte investimenti rispetto alle stagioni precedenti. Tra presentatori, ospiti, co-presentatrici e vallette l’investimento della Rai supera i 15 milioni di Euro ma la Tv di stato potrebbe aver guadagnato tre volte tanto dagli spot costosissimi in onda soprattutto nel prime time (20.45-22.30). Tra i protagonisti sul palco dell’Ariston c’è chi ha deciso di donare l’intero compenso in beneficenza, come Tiziano Ferro, ospite fisso del Festival, oppure chi si è dovuto “accontentare” di 140mila euro come la coppia d’oro formata dal calciatore Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: ... oasport

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -