Sanremo 2020, con Morgan è caos, Bugo abbandona il palco in diretta (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan ha gettato nel caos Sanremo 2020 durante la quarta serata: lui cambia il testo della canzone Sincero e Bugo abbandona il palco in diretta in segno di protesta. Morgan e Bugo gettano Sanremo 2020 nel caos: il primo cambia le parole della canzone, il secondo abbandona il palco in diretta offeso. Amadeus interviene immediatamente, arrivano anche Antonella Clerici e Fiorello ma l'irrimediabile è ormai accaduto. "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro": sono queste le parole che Morgan ha cantato appena ... movieplayer

