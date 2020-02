Rula Jebreal attaccata su Twitter : “Fai bodyshaming su Trump” (Di sabato 8 febbraio 2020) Federico Garau Dopo il suo tweet su Trump con il ciuffo biondo al vento, la giornalista è stata duramente attaccata dagli utenti, che l'hanno accusata di usare due pesi e due misure: “Proprio lei che fa la paladina del politicamente corretto? Proprio lei che si inalbera per le discriminazioni?” È bufera dopo l'ultimo post di Rula Jebreal, che ha pubblicato sul suo account Twitter una foto del presidente degli Stati Uniti correlata di un commento di per sé innocuo. A far scoppiare la polemica, il fatto che la nota giornalista abbia scelto un'immagine che ritrae Donald Trump con il suo famoso ciuffo biondo agitato dal vento, spesso reso oggetto di dileggio sul web, accompagnata dalla frase: “The president of the United States” (Il presidente degli Stati Uniti)”. Jebreal torna dunque a far parlare di sé, dopo aver fatto tanto discutere per la sua presenza al Festival di ... ilgiornale

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - lauraboldrini : “Domani chiedetevi come erano vestite le conduttrici di Sanremo, chiedetevi pure come era vestita la Jebreal ma non… - domeniconaso : Rula Jebreal potentissima, bellissima, intensa. Non recita, non ha bisogno di recitare perché ha contenuti, perché ha sostanza. #sanremo2020 -