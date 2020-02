Pago vuole sposare Serena Enardu ma lei sempre indecisa: sui social bufera contro la coppia al GF VIP 4 (Di sabato 8 febbraio 2020) Bisogna dire che la pausa tra l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda lunedì 3 febbraio e quella che vedremo poi lunedì 10 ha fatto bene un po’ a tutti. Ai concorrenti, che si sono rilassati e hanno anche iniziato a creare delle dinamiche più interessanti in casa, mettendo in piazza altri temi di cui parlare, e al pubblico che, disintossicato dalle due puntate settimanali, commenta più Serenamente quanto succede nella casa del GF VIP 4. E chiaramente parliamo ancora una volta della coppia formata da Serena Enardu e Pago. Vi avevamo già detto che nelle ultime ore, suo fratello e anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pacifico, avevamo rilasciato dei commenti non molto teneri verso Serena; ma adesso a complicare le cose ci ha pensato direttamente la Enardu che sa “come farsi amare” dal pubblico che segue questa storia da casa. Molti pensano che la ... ultimenotizieflash

