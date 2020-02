MotoGP, Test Sepang 2020: risultati e classifica del mattino. Jack Miller comanda nel day-2, Marquez 7° precede Valentino Rossi, più distante Dovizioso (Di sabato 8 febbraio 2020) Quando l’orologio malese segna le 14 ormai trascorse, è tempo di bilanci di questa prima parte della seconda giornata dei Test di MotoGP a Sepang. Sul tracciato asiatico si è lavorato alacremente per trovare la quadra e acquisire informazioni in vista degli impegni iridati, che prenderanno il via l’8 marzo a Losail (Qatar). E’ stato, fino ad ora, l’australiano Jack Miller sulla Ducati Pramac il migliore del lotto. Il centauro oceanico è in vetta con il crono di 1’58″641, sfruttando alla perfezione la sua Desmosedici e precedendo di 0″090 lo spagnolo della Suzuki Joan Mir e il nostro Franco Morbidelli (+0″190), in sella alla Yamaha Petronas. Un’ottima prova quella del pilota tricolore, tenendo conto di una M1 in versione “intermedia”, ovvero non del tutto aggiornata soprattutto dal punto di vista del motore. A seguire, il ... oasport

SkySportMotoGP : ?? '#M1 2020?' ?? Le prime sensazioni di #Rossi e #Vinales #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? #Petronas davanti a tutti ? Nel 1° giorno di test a #Sepang ?? Le parole dei piloti #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-1 dei test a #Sepang #SkyMotori… -