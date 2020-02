Meteo ROMA: buono sabato, poi peggiora. Clima mite, non invernale (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà sole sabato, mentre domenica ci saranno gli effetti di infiltrazioni umide atlantiche che porteranno nubi irregolari. Ad inizio settimana transiteranno corpi nuvolosi più consistenti, che porteranno qualche piovasco. sabato 8: sereno. Temperatura da 3°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 9: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 8 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 10°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 12 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Martedì 11: nubi sparse, ventoso a tratti. ... meteogiornale

