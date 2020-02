Martin Margiela torna a parlare nel primo trailer del suo documentario (Di sabato 8 febbraio 2020) "Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a Parigi"Margiela/Galliera, 1989-2009", la mostra a ParigiA due anni dalle sue ultime dichiarazioni pubbliche, in occasione dei Belgian Fashion Awards 2018 alla Royal Academy of Fine Arts, Martin Margiela è tornato a prendere la parola. Stavolta, l’enigmatico designer lo ha fatto in occasione del primo trailer ufficiale del documentario dedicato alla sua vita e alla sua carriera, intitolato Martin Margiela: In His Own Words: una pellicola ... vanityfair

Martin Margiela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Martin Margiela