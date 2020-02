LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 8 febbraio. Diodato infiamma l’Ariston: sarà trionfo? Gabbani e Le Vibrazioni inseguono. Ospite Antonacci (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.09: Achille Lauro – “Me ne frego” ACHILLE LAURO Pseudonimo di Lauro De Marinis, nato a Verona l’11 luglio 1990, è al suo secondo Festival. Dopo l’exploit dello scorso anno con il brano “Rolls Roys”, certificato disco di platino. C’è grande attesa per la sua apparizione sul palco dell’Ariston, che potrebbe essere all’insegna, come è stato per l’XTra Factor, che ha presentato, all’insegna della “fluidità” del nuovo orientamento sessuale. L’ultimo singolo è “1990”, costruito sulla hit “Be my lover” di La Bouche. Il brano con cui gareggerà si intitola “Me ne frego” , mentre quello con più streaming su Spotify (più di 34 milioni) è “Thoiry Remix” (vincitore del doppio platino). Album in studio 2014 – Achille Idol Immortale 2015 – Dio c’è 2016 – Ragazzi madre 2018 – Pour l’amour 2019 – 1969 Achille Lauro in “Me ne frego” (la ... oasport

