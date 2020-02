La scaletta della quinta serata di Sanremo 2020: ospiti, programma e cantanti (Di sabato 8 febbraio 2020) Sabato 8 febbraio, in onda su Rai1, la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2020. I 23 Big eseguiranno un'ultima volta i loro brani. Non mancheranno tantissimi ospiti, da Mara Venier a Biagio Antonacci passando per Ivan Cottini e Vittorio Grigolo. Presenti anche Fiorello e Tiziano Ferro. L'appuntamento è alle ore 20:45 . fanpage

trash_italiano : La scaletta della terza serata non la accetto. #Sanremo2020 - LauraPausini : Per il concerto del #PausiniBeMe deciderò metà della scaletta con voi! Chiamerò al telefono 3 persone per decidere… - team_world : Quando leggi la scaletta di #Sanremo2020 e scopri che questa sera #TizianoFerro canterà SERE NERE ?? ? LA SCALETTA… -