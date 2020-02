Inter-Milan, Conte cambia modulo, per Pioli dipende da Ibra (Di sabato 8 febbraio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport i preparativi di Conte e Pioli per il derby Milanese. Il tecnico nerazzurro su affida al 3-5-1-1. E’ lo schema che ha provato in allenamento, l’idea favorita per il derby. Un solo attaccante di ruolo, Lukaku. Dietro di lui Sanchez, Eriksen trequartista e un centrocampo a tre con Vecino e Barella ai lati di Brozovic. E’ il modulo che usò nella Juventus nel 2012-13, quando si trovò a dover far convivere Pogba, Vidal, Pirlo e Marchisio. Non a caso, Conte torna ad adottarlo nel momento in cui ha a disposizione un gran numero di centrocampisti. “La mossa, se confermata, avrebbe anche il significato di non ingabbiare il talento di Eriksen, di concedergli un debutto in campionato a San Siro libero da troppi compiti difensivi, riuscendo a muoversi con le spalle coperte in una zona del campo in cui il Milan potrebbe concedere spazio”. Per ... ilnapolista

