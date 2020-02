Il Verona di Juric batte la Juventus 2-1 (nonostante il Var a senso unico) (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Verona di Juric batte la Juventus 2-1. Juric è davvero un bravo allenatore. Il suo Verona ha disputato una prova maiuscola contro la Juventus e ha condannato la squadra di Sarri alla terza sconfitta in campionato dopo Lazio e Napoli. Il Verona ha corso dal primo al 96esimo, si è visto annullare per motivi misteriosi un gol di Kumbulla (fuorigioco assurdo), negato un rigore per fallo di Cuadrado. E ha reagito nel secondo tempo all’immeritato vantaggio di Ronaldo nell’uno contro uno con Rrahmani. Il Verona non si è ami arreso, nemmeno sullo 0-1. Qualsiasi altra squadra si sarebbe arresa. Invece i gialloblù hanno ripreso a correre e a martellare come se nulla fosse. E prima hanno pareggiato con Borini dopo un riuscito pressing offensivo e infine sono andanti in vantaggio con un rigore trasformato da Pazzini entrato sullo 0-1. Rigore sacrosanto per pugno di Bonucci. Il Var ... ilnapolista

