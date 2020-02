Di Battista all'Ariston, perché no? (Di sabato 8 febbraio 2020) Ora che Morgan e Bugo sono stati squalificati, c’è un buco al Festival di Sanremo, un’ampia voragine che potrebbe essere, forse, colmata, perché no, da Alessandro Di Battista. L’occupazione di costui, nelle ultime settimane, appare infatti incerta, elasticità vuole che provi a dilettarsi in ciò che meglio gli potrebbe riuscire. I più rigorosi, correttamente, potrebbero ora obiettare che non si tratti di un cantante, un professionista, forse incapace perfino di leggere il “Bona” e ancor meno il “Pozzoli”, manuali di solfeggio. In verità, altrettanto su questa riserva deontologica, c’è modo di controbattere, posto che, a guardar bene, da tempo si fa fatica perfino a rispondere che si tratta invece di un politico di professione e ancora meno di un politico tout court.Alessandro Di Battista, in ... huffingtonpost

