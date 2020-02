Coronavirus, pronta la task force per gli aeroporti: opererà anche a Capodichino (Di sabato 8 febbraio 2020) “Sono stati trovati e reclutati «in meno di una settimana i giovani medici, per la maggior parte Corsisti e Medici di Medicina Generale, che presteranno la loro opera negli aeroporti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Brindisi. I controlli sui passeggeri in arrivo verranno estesi infatti a questi scali, dopo quelli di Roma e di Milano”. Ad annunciarlo, durante l’ultimo Consiglio nazionale, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Fnomceo, Filippo Anelli, che lo ha ripetuto oggi in occasione del Consiglio nazionale Fimmg, la Federazione dei Medici di Medicina Generale. “Ringrazio, a nome mio e di tutto il Comitato Centrale, i presidenti degli Ordini territoriali, che hanno risposto in maniera pronta ed entusiasta all’appello che abbiamo lanciato lunedì scorso. Appello volto a sollecitare, ... ildenaro

repubblica : Coronavirus, Mattarella a Xi Jinping: 'Vicinanza a popolo cinese, Italia pronta ad aiutare' [aggiornamento delle 14… - Antonio_Tajani : In questi momenti di grande incertezza sanitaria per il #coronavirus è doveroso ringraziare i carabinieri dei NAS e… - Deiana_Luca9 : RT @GonnelliLuca: Hanno già pronta la scusa Coronavirus Visco, su pil Italia rischi ribasso - Ultima Ora - ANSA https:… -