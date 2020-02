Cormezz: con Gattuso Insigne è diventato il regista offensivo del Napoli (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Corriere del Mezzogiorno prende spunto dalla lunga intervista rilasciata ieri dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne e parla della sua trasformazione in questo campionato. Insigne ha conquistato il Napoli, dall’arrivo di Gattuso è il regista offensivo, la luce nella costruzione della manovra. Eppure il suo avvio di stagione non è stato dei migliori, pochi gol, nessuna continuità di gioco e soprattutto poco carattere Con Ancelotti Lorenzo aveva perso fiducia, le polemiche dopo la sostituzione in Napoli-Arsenal e la tribuna di Genk rappresentano i momenti più difficili. Poi la crisi è stata acuita dall’ammutinamento e dalle difficoltà di tutta la squadra. Gattuso lo ha recuperato non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo Gattuso ha avuto dialoghi individuali con tutti ma ha individuato in Lorenzo Insigne sin dal primo giorno il punto di riferimento per uscire ... ilnapolista

