Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (8 febbraio) (Di sabato 8 febbraio 2020) Nuovo sabato di partite per la Serie A di calcio 2019/2020, che vedrà disputarsi quest’oggi le sfide del ventitreesimo turno, il quarto del girone di ritorno, con tre match, a cominciare dall’incontro delle ore 15.00, quando Fiorentina e Atalanta si sfideranno in diretta su Sky, stessa emittente che coprirà anche Torino-Sampdoria delle 18.00. Con DAZN segui Verona-Juventus IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Il match serale – delle 20.45 – fra Verona e Juventus verrà invece trasmesso da DAZN, che manderà in onda la sfida direttamente dallo stadio Bentegodi della città scaligera. Il programma completo di oggi: 23^a giornata 15.00 Fiorentina-Atalanta Sky Sport Serie A 18.00 Torino-Sampdoria Sky Sport Serie A 20.45 Verona-Juventus DAZN Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati ... oasport

