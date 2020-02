Bugo e Morgan, parla l’infermiere del backstage: “Rissa, siamo intervenuti in 4 per dividerli” (Di sabato 8 febbraio 2020) La Repubblica ha riportato le dichiarazioni choc di alcuni testimoni che avrebbero visto Bugo e Morgan prendersi a sputi, spintoni e morsi. Molti sul web non credono a questa ricostruzione, ma adesso arriva un’altra testimonianza pesante, a parlare questa volta è uno degli infermieri presenti nel backstage del Teatro Ariston. L’uomo ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX e ha dato una versione simile a quella dei testimoni de La Repubblica. Stando a quello che ha rivelato l’infermiere, sarebbero intervenuti in 4 per dividere Bugo e Morgan che se le davano di santa ragione. “Sputi, schiaffi, morsi. Una scena surreale, tanto che il capopalco è collassato dallo stress. Per dividerli siamo dovuti intervenire in 4, io più altri tre – racconta – Si è trattato veramente di una scena folle, surreale. Qualcuno ha fatto anche un video. Li abbiamo ... bitchyf

