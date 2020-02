Amore Criminale e Grande Amore, le storie di domenica 9 febbraio su Rai 3 (Di sabato 8 febbraio 2020) Amore Criminale, anticipazioni: la storia della puntata di domenica 9 febbraio con Veronica Pivetti su Rai 3 L’Amore romantico e quello violento: la domenica sera di Rai 3 è dedicata ai tanti risvolti dell’Amore con Grande Amore alle 20.30 e a seguire Amore Criminale condotti da due attrici come Carla Signoris e Veronica Pivetti. Amore Criminale la storia di domenica 9 febbraio Guarda alla stretta attualità la storia di Amore Criminale di domenica 9 febbraio. Al centro ci sarà infatti la tragica morte di Marco Vannini. Marco era un ragazzo di appena vent’anni, amava il mare e aveva un Grande sogno: entrare nelle forze armate e diventare pilota delle frecce tricolori. Nel 2012, dopo una partita di calcetto, incontra Martina, la ragazza dei suoi sogni, e tra i due è subito Amore. I due ragazzi vivono in simbiosi, l’uno a casa dell’altro, ma il rapporto va in crisi quando Marco ... dituttounpop

