Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 08:15 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E L’APPIA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA BOCCEA E AURELIA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA Roma-FIUMICINO; SULL’AUTOSTRADA A1 SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FERENTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO Roma; FORTI DISAGI INVECE SULLA FLAMINIA PER TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA SEMPRE IN ... romadailynews

