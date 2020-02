Tesla - Una settimana da record in Borsa: ecco perché (Di venerdì 7 febbraio 2020) Difficilmente ai piani alti della Tesla si dimenticheranno della settimana che sta per concludersi. Sulla Casa californiana, infatti, si è concentrato un carico di attenzioni con ben pochi precedenti nella storia dei mercati finanziari americani e un andamento record delle azioni, in senso sia positivo sia negativo. Basta osservare un qualsiasi grafico: in Borsa, il titolo Tesla è andato letteralmente sull'ottovolante, arrivando perfino a sfiorare la soglia psicologica dei mille dollari. Una valutazione mai raggiunta da un'azienda che - è bene ricordarlo - non ha mai chiuso in utile un bilancio annuale sin dal debutto sui listini di New York, dieci anni or sono.La spinta della trimestrale. La questione delle valutazioni ha tenuto banco per diversi giorni, con la maggioranza degli analisti concordi nel sottolineare come i cosiddetti "fondamentali" siano del tutto incoerenti con ... quattroruote

