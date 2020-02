Terremoto, un comitato per celebrare i 40 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Due Regioni, la Campania e la Basilicata, si preparano a celebrare i 40 anni dal Terremoto del 1980. Oggi, a Salerno, la prima riunione del costituendo comitato che dovrà mettere a punto, prima del 23 novembre, un programma di eventi, convegni, cerimonie per ricordare quella tragedia, nel 1980, che ha segnato profondamente le popolazioni ed i territori. All’incontro, che si è svolto a Palazzo Sant’Agostino, erano presenti tra gli altri il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Michele Figliulo, già sindaco di Valva ed vice Presidente della provincia di Salerno, Giacomo Rosa, già sindaco di Contursi Terme, Ugo Carpinelli, già sindaco di Giffoni Valle Piana. L'articolo Terremoto, un comitato per celebrare i 40 anni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

umbriajournal_ : Comitato Basilica identica chiede accesso ai luoghi culturali, ma è vietato! - umbriajournal_ : Comitato Basilica identica chiede accesso ai luoghi culturali, vietato! -