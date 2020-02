Serie A 2020: le partite della ventitreesima giornata su Sky e DAZN (Di venerdì 7 febbraio 2020) Inter-Milan Il campionato di Serie A 2019/2020 arriva alla ventitreesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020: dove seguire le partite della ventitreesima giornata La giornata si apre questa sera, di venerdì, con l’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Bologna e si chiude domenica con il derby di Milano. Nel dettaglio, gli orari di gioco e dove seguire tutte le partite: Venerdì 7 febbraio ore 20.45 Roma-Bologna, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 Sabato 8 febbraio ore 15.00 Fiorentina-Atalanta, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ore 18.00 Torino-Sampdoria, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 ore 20.45 Verona-Juventus, diretta DAZN e DAZN1 Domenica 9 febbraio ore 12.30 Spal-Sassuolo, diretta DAZN e DAZN1 ore 15.00 Napoli-Lecce, diretta SkySport Serie A e SkySport 252 ore 15.00 Genoa-Cagliari, ... davidemaggio

