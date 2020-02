“Scusatemi…”. Antonella Clerici in lacrime davanti a tutti. È successo a poche ore dal suo arrivo a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo un periodo di tira-e-molla con la Rai, Antonella Clerici torna sul piccolo schermo e lo fa in grande stile. In coppia con Francesca Sofia Novello, Antonella Clerici è in attesa di salire sul palco dell’Ariston. Le ore che ci separano da quel momento sono davvero poche. L’emozione si fa già sentire e proprio durante la conferenza stampa della serata, le parole del nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta hanno reso indimenticabile questo ritorno. Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime di gioia. “Antonella è un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco. È una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno. Merita di ... caffeinamagazine

Stritolamilouis : RT @alessiapcl: FERNANDA LESSA E ANTONELLA ELIA, SCUSATEMI MA IO TUTTA QUESTA FALSITÀ NON LA REGGO PROPRIO PER NIENTE, SE NON TOLLERI UNA P… - ciocolover : RT @alessiapcl: FERNANDA LESSA E ANTONELLA ELIA, SCUSATEMI MA IO TUTTA QUESTA FALSITÀ NON LA REGGO PROPRIO PER NIENTE, SE NON TOLLERI UNA P… -